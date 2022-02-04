"Ешьте на ночь в любом количестве": Врач рассказал о рецепте чудо-десерта

Авторизация
Москва
18+
Первый русский Царьград Отключить рекламу
Первый русский
Ваш регион
Расследования Царьграда – плод совместной работы группы аналитиков и экспертов. Мы вскрываем механизм работы олигархических корпораций, анатомию подготовки цветных революций, структуру преступных этнических группировок. Мы обнажаем неприглядные факты и показываем опасные тенденции, не даём покоя прокуратуре и следственным органам, губернаторам и "авторитетам". Мы защищаем Россию не просто словом, а свидетельствами и документами.
«Люди, события, факты» - вы делаете те новости, которые происходят вокруг нас. А мы о них говорим. Это рубрика о самых актуальных событиях. Интересные сюжеты и горячие репортажи, нескучные интервью и яркие мнения.
События внутренней, внешней и международной политики, политические интриги и тайны, невидимые рычаги принятия публичных решений, закулисье переговоров, аналитика по произошедшим событиям и прогнозы на ближайшее будущее и перспективные тенденции, публичные лица мировой политики и их "серые кардиналы", заговоры против России и разоблачения отечественной "пятой колонны" – всё это и многое вы найдёте в материалах отдела политики Царьграда.
Идеологический отдел Царьграда – это фабрика русских смыслов. Мы не раскрываем подковёрные интриги, не "изобретаем велосипеды" и не "открываем Америку". Мы возвращаем утраченные смыслы очевидным вещам. Россия – великая православная держава с тысячелетней историей. Русская Церковь – основа нашей государственности и культуры. Москва – Третий Рим. Русский – тот, кто искренне любит Россию, её историю и культуру. Семья – союз мужчины и женщины. И их дети. Желательно, много детей. Народосбережение – ключевая задача государства. Задача, которую невозможно решить без внятной идеологии.
Экономический отдел телеканала «Царьград» является единственным среди всех крупных СМИ, который отвергает либерально-монетаристские принципы. Мы являемся противниками встраивания России в глобалисткую систему мироустройства, выступаем за экономический суверенитет и независимость нашего государства.
Ешьте на ночь в любом количестве: Врач рассказал о рецепте чудо-десерта
Фото: © Valery Lukyanov/Russian Look/Globallookpress
Общество
Подпишитесь:

"Ешьте на ночь в любом количестве": Врач рассказал о рецепте чудо-десерта

Врач-терапевт Роман Леончук поместил на своей странице в Instagram рецепт полезного десерта, приготовленного из зелёного чая и киви, который можно есть даже на ночь.

Доктор предлагает приготовить желе из необычных ингредиентов - зелёного чая и киви.

"Берём одну столовую ложку желатина. Заливаем его стаканом холодной воды, размешиваем и оставляем на час. Затем завариваем зелёный чай и нарезаем киви", - рассказывает врач.

Готовый зелёный чай (примерно 250 мл) следует вылить в кастрюлю, добавить туда массу с желатином и держать на медленном огне до полного растворения. Нарезанные пластинки киви (без кожуры) нужно поместить на дно стеклянных бокалов и залить фрукты массой из кастрюли. Остудить и убрать в холодильник.

"Чудо-желе из зелёного чая можете есть на ночь в любых количествах, не боясь поправиться", - отметил Роман Леончук.

Дзен Телеграм
Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также:

Крестный ход "Папа кушать хочет": Дважды объявленного в розыск политика-афериста, качающего деньги из России, заподозрили в спонсорстве ВСУ Русские под Киевом будут уже зимой? В Купянске катастрофа. В Днепропетровске – ад, удар за ударом: Сводка СВО на 20 сентября Генштаб отдал "бесчеловечный" приказ. Покровская мышеловка захлопывается — потери большие: "Бои за каждый метр" Белоусову бросили вызов: Враг узнал секреты "Рубикона". Это изменит ход СВО?

У вас есть возможность бесплатно отключить рекламу

Отключить рекламу

Ознакомиться с условиями отключения рекламы можно здесь