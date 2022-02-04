"Ешьте на ночь в любом количестве": Врач рассказал о рецепте чудо-десерта

Врач-терапевт Роман Леончук поместил на своей странице в Instagram рецепт полезного десерта, приготовленного из зелёного чая и киви, который можно есть даже на ночь.

Доктор предлагает приготовить желе из необычных ингредиентов - зелёного чая и киви.

"Берём одну столовую ложку желатина. Заливаем его стаканом холодной воды, размешиваем и оставляем на час. Затем завариваем зелёный чай и нарезаем киви", - рассказывает врач.

Готовый зелёный чай (примерно 250 мл) следует вылить в кастрюлю, добавить туда массу с желатином и держать на медленном огне до полного растворения. Нарезанные пластинки киви (без кожуры) нужно поместить на дно стеклянных бокалов и залить фрукты массой из кастрюли. Остудить и убрать в холодильник.

"Чудо-желе из зелёного чая можете есть на ночь в любых количествах, не боясь поправиться", - отметил Роман Леончук.